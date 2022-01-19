Стартовала продажа билетов на ЧМ по футболу в Катаре

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Стартовал первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Первый этап продаж продлится до 8 февраля. До этого времени болельщики смогут подать заявки на покупку билетов. Сделать это можно на официальном сайте FIFA.

Если количество заявок превысит количество доступных мест, то билеты распределят методом случайной жеребьевки. Билеты на матчи группового этапа обойдутся иностранным болельщикам от 69 до 220 долларов, а для местных – 11 долларов. Билет на финальный матч обойдется иностранным болельщикам в 604–1 600 долларов, а местным – в 206 долларов.

Второй этап состоится до жеребьевки, которая пройдет 1 апреля. Болельщики смогут купить билеты в порядке живой очереди.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола аннулировала желтые карточки для игроков перед полуфиналами и финалами раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Спортсмены, дисквалифицированные за перебор желтых карточек, не будут участвовать в первом матче плей-офф. При этом игроки, которым оставалась одна желтая карточка, примут участие в случае выхода сборной.

