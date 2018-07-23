Главный тренер "Барселоны" проявил интерес к Денису Черышеву

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересовался покупкой полузащитника сборной России Дениса Черышева.

По информации издания Don Balon, 27-летний хавбек вошел в шорт-лист возможных летних приобретений каталонского клуба.

На чемпионате мира по футболу 2018 Денис Черышев забил четыре гола и был признан одним из главных открытий мундиаля. Кроме того, голы футболистов сборной России Дениса Черышева и Артема Дзюбы номинировали на звание лучших на чемпионате мира 2018 года. Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте FIFA.

Черышев же стал единственным игроком турнира, чьи точные удары были номинированы дважды. Гол полузащитника в ворота сборной Саудовской Аравии (5:0) претендует на звание лучшего, а также мяч, отправленный в ворота хорватов в 1/4 финала (2:2 по пенальти – 3:4).