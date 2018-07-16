Голы Дзюбы и Черышева номинировали на звание лучших на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Эффектные голы футболистов сборной России Дениса Черышева и Артема Дзюбы номинировали на звание лучших на чемпионате мира 2018 года.

Голосование среди болельщиков открыто на официальном сайте ФИФА. Свой выбор можно сделать до 23 июля.

На звание лучшего номинирован гол Дзюбы в ворота команды Египта (3:1).

Черышев же стал единственным игроком мундиаля, чьи точные удары были номинированы дважды. Гол полузащитника в ворота сборной Саудовской Аравии (5:0) претендует на звание лучшего, а также мяч, отправленный в ворота хорватов в 1/4 финала (2:2 по пенальти - 3:4).

Всего в голосовании участвуют 18 красиво посланных в ворота соперника мячей. Конкуренцию точным ударам игроков российской сборной составляют голы в исполнении португальца Криштиану Роналду в ворота Испании (3:3), хорвата Луки Модрича в ворота аргентинцев (3:0), аргентинца Лионеля Месси в ворота нигерийцев (2:1) и другие прекрасно исполненные мячи.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи принимали стадионы "Лужники" и "Спартак". Мировое первенство завершилось в воскресенье.

В финале на стадионе "Лужники" сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Впервые французы оказались чемпионами на домашнем турнире в 1998 году.