Ярославский "Локомотив" стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина

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Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" и вышли в полуфинал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе "Локомотива" шайбы забросили Александр Радулов, Егор Сурин и Александр Полунин, а в составе "Авангарда" – Евгений Кулик и Константин Окулов. Благодаря этой победе ярославский клуб выигрывает в серии плей-офф со счетом 4-3.

Теперь в полуфинале "Локомотиву" предстоит сыграть с уфимским "Салаватом Юлаевым" – первый матч этой серии пройдет 27 апреля. В другом полуфинале будут соперничать московское "Динамо" и челябинский "Трактор" – первая игра состоится 28 апреля в Челябинске.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" согласовал условия трехлетнего контракта новичка с российским хоккеистом Иваном Демидовым. В текущем сезоне КХЛ Демидов в составе петербургского СКА забросил 19 шайб и отдал 30 передач.

Рейс Демидова из Стамбула в Торонто оказался самым отслеживаемым в мире. Всего за бортом спортсмена одновременно следили свыше 2,3 тысячи человек, что является рекордным показателем в мире.