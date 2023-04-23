Павлович нокаутировал Блэйдса в главном бою турнира UFC Vegas 71

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец ММА Сергей Павлович одержал верх над американцем Кертисом Блейдсом в главном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте UFC.

Бой был закончен техническим нокаутом уже в первом раунде.

30-летний тяжеловес Павлович уже шестую схватку подряд заканчивает нокаутом в первом раунде. На его счету восемнадцать побед и одно поражение.

"Всем большое спасибо, кто за меня болел. Вы не представляете, как тяжело я работаю – надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс", – заявил Павлович после победы.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проиграл бой против грузина Мераба Двалишвили в главном поединке UFC Fight Night 221. 30-летний боец Ян проиграл уже три боя в UFC подряд.

