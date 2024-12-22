В Москве планируют провести чемпионат мира по плаванию в категории "Мастерс"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпионат мира по плаванию в категории "Мастерс" может пройти в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации водных видов спорта России Владимира Сальникова.

Он уточнил, что соревнования могут пройти в 2028 или 2030 году.

Турнир должен пройти в спорткомплексе "Олимпийский". Его откроют после реконструкции в 2026 году.

Сальников добавил, что Москва заинтересована в этих соревнованиях.

В чемпионате будут соревноваться спортсмены старше 25 лет. Принять участие смогут как профессионалы, так и любители. "Мастерс" с 2015 года проводятся в составе чемпионата мира, но, как отметил Сальников, скоро они станут самостоятельным соревнованием.

Ранее сообщалось, что Песков призвал работать над возращением спортсменов из РФ к турнирам. Он отметил работу новых национальных федераций, которые добились допуска российских спортсменов к соревнованиям на международной арене.