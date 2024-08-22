Проигравшая в России сборная Колумбии по баскетболу оказалась ненастоящей

Фото: russiabasket.ru

Федерация баскетбола Колумбии (ФБК) не получала приглашения для участия в турнире Кубка Дружбы в России. Об этом организация написала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Реакция ФБК связана с матчем, который прошел на Кубке дружбы в Перми. На нем местная "Парма" обыграла колумбийцев со счетом 155:53. После игры тренер колумбийской команды Хорхе Баскес сказал, что испытывает вину из-за трехзначной разницы в счете.

В колумбийской федерации прокомментировали, что не получали приглашений для участия в Кубке дружбы, а также не давали никому разрешения представлять страну на турнире в РФ. ФБК примет юридические шаги для того, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа.

