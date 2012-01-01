Тренер Еремин раскритиковал участие сборной Колумбии на Кубке дружбы по баскетболу

Матч "Кубка дружбы" по баскетболу между пермской "Пармой" и сборной Колумбии, который состоялся 21 августа, вызвал международный скандал. Выяснилось, что против россиян на паркет вышли любители, которые к национальной команде не имеют никакого отношения. А в Федерации баскетбола Колумбии и вовсе отреклись от турнира, сказав, что никого туда не посылали. Все подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Один инженер – в поле не воин

Матч между пермской "Пармой" и сборной Колумбии по баскетболу на "Кубке дружбы" закончился сокрушительной победой россиян со счетом 155:53. Причем первую четверть подопечные Евгения Пашутина выиграли 41:2 – редчайшее для профессионального спорта явление.

После финального свистка журналисты выяснили, что никто из основного состава сборной Колумбии в Россию не приехал. Вместо них в Пермь отправились любители: к примеру, один из них – Луис Мигель Парра Санчес – инженер, который в свободное время администрирует паблик про баскетбол; многие другие ранее засветились в варианте игры 3 на 3, где не добились хоть сколько-нибудь заметных результатов. Все они выступают в Перми под руководством Хорхе Баскеса, тогда как основной командой руководит другой специалист.



Хорхе Баскес тренер колумбийской команды на Кубке дружбы В команде есть как профессионалы, так и студенты. Они только начинают свой путь и хотели себя попробовать. Для них это большой опыт, когда столько людей на тебя смотрят.

Как только разгорелся скандал, Федерация баскетбола Колумбии на своих официальных ресурсах вообще открестилась от участия в российском Кубке дружбы. В заявлении организации по пунктам сказано:

никакого приглашения не получали;

разрешения представлять страну на "Кубке дружбы" вообще никому не давали;

использовать логотип и образ сборной не разрешали, за что те, кто это сделал, будут наказаны.

Российская федерация баскетбола (РФБ) оказалась в неловком положении, однако затем в СМИ появилось официальное письмо колумбийской стороны, что они в курсе и не против выступления своей сборной на "Кубке дружбы". Документ подписан лично президентом организации Хорхе Армандо Гарсией Варгасом.



из письма Федерации баскетбола Колумбии От имени Колумбийской баскетбольной федерации подтверждаю участие мужской команды Колумбии в товарищеском турнире в Перми, Россия, с 20 по 26 августа 2024 года. Глубоко благодарны за приглашение и возможность участия в товарищеском турнире. Принимаем условия, предложенные РФБ, включая размещение в 4-5-звездочном отеле, полное обеспечение для нашей делегации в 20 человек, перелеты из Боготы в Пермь и обратно.

На официальном сайте РФБ также появилось заявление, что все договоренности о приезде колумбийцев велись исключительно по официальным каналам. При этом то ли сборная, то ли нет, 22 августа провела на турнире второй матч: на сей раз со счетом 57:108 Колумбия разгромно уступила Венесуэле (точно настоящей – в Пермь даже прилетел президент федерации). При этом РФБ отменило их матчи против сборной России – еще одной участницы кубка. Вместо нее колумбийцы сыграют против молодежной команды "Пармы".

"Как проиграли, сразу от них отреклись"

Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин в разговоре с "Матч ТВ" назвал ситуацию с участием не пойми какого состава сборной Колумбии "безобразием и позором".





Станислав Еремин глава тренерского совета РФБ Не знаю, кто приглашал команды и организовывал соревнования, обычно этим занимается федерация. По мне, это просто плевок в лицо нашему баскетболу и пермским болельщикам. Такие ситуации надо проверять.

С иронией о скандале в разговоре с телеканалом высказался олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко. По его мнению, колумбийцы просто "перепутали "Кубок дружбы" с фестивалем дружбы".

"Я увидел команду, которая приехала именно на дружеский фестиваль, а не на спортивные соревнования. Видимо, поэтому они прислали даже не второй состав. Похоже, возникло какое то недопонимание, когда получили приглашение, как будто в их представлении это любительский фестиваль", – заявил Едешко.

А вот спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сначала отметил, что организаторам достаточно было назвать эту команду "сборной клубов Колумбии", и тогда никаких вопросов бы не возникло. Но увидев письмо, что латиноамериканская федерация получала официальное приглашение, чуть изменил свое видение ситуации.

"О, Колумбия слукавила… Но нам такие сборные странные все равно не нужны", – написал телеведущий.

Некоторые болельщики "Пармы" еще до публикации расследований и официальных писем почуяли что-то неладное.

"Со сборной школьников играли видимо", – написал Михаил в соцсетях.

"Игра "Пармы" с таким соперником выглядела как легкая тренировка, направленная на отработку взаимодействий игроков между собой", – отметил Константин.

"Это, конечно, мощно, но Колумбия привезла 20-й состав, приехали чуть ли не любители, которые даже по кольцу не могли попасть", – высказался Юрий.

При этом несколько болельщиков уверены, что в случае теоретической победы колумбийцев никто бы отрекаться от них не стал.





Николай пользователь соцсетей Как проиграли, сразу от них отказались. Если бы выиграли, по-другому бы запели.

При этом многие болельщики посчитали себя обманутыми, после чего начали требовать в соцсетях вернуть деньги за билеты. Наконец, некоторые пошутили, что "Парме" еще есть над чем поработать, с учетом того, что они пропустили от "любителей" более 50 очков.