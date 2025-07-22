Экипаж Антона Шибалова стал победителем ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

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Экипаж, которым руководил Антон Шибалов, выступающий за "КАМАЗ-мастер", стал победителем ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков, сообщает RT.

Итоговый результат составил 25 часов 15 минут и 53 секунды. На втором месте экипаж Эдуарда Николаева, пришедший позже на 17 минут и 22 секунды. Третьей стала команда Алмаза Ахмедова, они финишировали на 34,74 минуты позже. Все представляли "КАМАЗ-мастер".

Шибалов выиграл второй "Шелковый путь" в своей карьере.

Ранее 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев получил звание международного мастера. Данный титул является промежуточным этапом на пути к званию гроссмейстера. Решение было принято советом Международной шахматной федерации (FIDE), а достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса и Книге рекордов России.