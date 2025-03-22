Лыжники Клебо и Нортуг выиграли спринт на завершающем этапе Кубка мира

Фото: fis-ski.com

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эвен Нортуг одержали победу в командном спринте свободным ходом на завершающем этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходил в финском Лахти. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Спортсмены преодолели дистанцию за 16 минут и 22,66 секунды. Второе место завоевали Яник Рибли и Валерио Гронд (Швеция). Они пробежали путь на 1,67 секунды дольше. Третьими финишировали французы Ришар Жув и Жюль Шаппа (Франция). Их результат на 1,87 секунды больше, чем у норвежцев.

Тем временем в соревнованиях среди женщин победу одержали представительницы Германии Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек. Их результат – 18 минуты и 22,32 секунды. Вторыми к финишу прибыли спортсменки из Швеции Йоханна Хагстрем и Майя Дальквист, уступив лидерам 0,17 секунды. Третье место заняли швейцарки Аня Вебер и Надин Фендрих, их отставание от немок составило 0,73 секунды.

Ранее Клебо побил рекорд по количеству завоеванных медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам среди мужчин. В ходе турнира в Тронхейме 8 марта спортсмен выиграл в мужском масс-старте и завоевал свою 18-ю медаль на ЧМ. По этому показателю он обошел соотечественника Бьюрна Дэли, у которого 17 наград.

До этого норвежец вместе с соотечественником Эриком Валнесом одержал 13-ю победу на чемпионате мира в Тронхейме в рамках командного спринта. Спортсмены преодолели дистанцию в 8,3 километра за 18 минут и 27,71 секунды. На втором месте оказались финские лыжники Лаури Вуоринен и Ристоматти Хакола, на третьем – представители Швеции Оскар Свенссон и Эдвин Ангер.