В UEFA прокомментировали информацию о возможном переносе финала ЛЧ из РФ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) контролирует ситуацию, которая сложилась вокруг проведения финального матча Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
"UEFA постоянно и внимательно следит за развитием ситуации. При необходимости решение будет принято оперативно. В настоящее время у UEFA нет других комментариев", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что до этого британское издание Mirror сообщало, что соревнования могут быть перенесены из Санкт-Петербурга в Лондон в связи с нестабильной военно-политической ситуацией.
Позднее гендиректор оргкомитета финала Алексей Сорокин отметил, что оргкомитет и UEFA не обговаривали перенос игры.
В конце декабря 2021 года сообщалось, что фанаты смогут приехать в Россию на финальный матч Лиги чемпионов UEFA без виз. Об этом заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он уточнял, что игра пройдет в Санкт-Петербурге в конце мая 2022 года. До этого будут рассмотрены изменения в законодательство, которые необходимы для высокого уровня организации мероприятия.
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