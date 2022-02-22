Игорь Черевченко покинул пост главного тренера ФК "Химки"

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Футбольный клуб "Химки" расторгнул контракт с Игорем Черевченко, занимавшим пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах. <...> Желаю клубу успехов в дальнейшем!" – приводятся в сообщении слова Черевченко.

Уточняется, что решение об уходе специалиста было принято по обоюдному согласию.

Черевченко тренировал "Химки" с сентября 2020 года. Как отметили в пресс-службе, именно благодаря его работе клуб смог выйти на восьмое место в Российской Премьер-лиге.

Ранее Черевченко уже покидал пост главного тренера "Химок". Это случилось 25 октября прошлого года. Тогда решение было принято также по обоюдному согласию. Тем не менее уже 19 ноября он вернулся на свою должность.

