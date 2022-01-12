Воссоединение Смолова с "Динамо" показали в стиле "Возвращения в Хогвартс"

Видео: ФК "Динамо" Москва

Футбольный клуб "Динамо" представил возвращение нападающего Федора Смолова роликом, отсылающим к фильмам о Гарри Поттере. На видео спортсмен идет по железнодорожной платформе, затем проходит сквозь стену и оказывается на стадионе "Динамо" в клубном шарфе.

Ранее в среду стало известно, что Смолов перешел из столичного клуба "Локомотив" в "Динамо".

Как рассказали в пресс-службе бело-голубых, накануне футболист успешно прошел медобследование. Контракт с ним был подписан по схеме "1,5+1". Уже в среду он должен отправиться в составе команды в Катар на "ВТБ тренировочный сбор". Смолову присвоили номер "40" – именно под ним он выступал до своего ухода из клуба.

"Как только узнал об интересе со стороны "Динамо" и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте. Где-то даже не до конца верил, что получится. <...> Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения. Ностальгия..." – поделился форвард впечатлениями от перехода.

Он отметил, что многому научился, играя за "Динамо", и следил за жизнью клуба с самого момента своего ухода. Он также выразил надежду, что сможет быть полезным команде и поможет ей добрать два очка, чтобы стать лидером чемпионата России.

Федор Смолов выступал за столичный "Динамо" с 2007 по 2015 год, несколько раз переходя на правах аренды в другие клубы. В 2015 году форвард покинул команду и до настоящего времени играл сначала за "Краснодар", а затем за "Локомотив".

Осенью прошлого года тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Смолова лучшим среди российских нападающих. По его словам, тот может придумать что-то от себя, чего никто не ожидает.

