Воссоединение Смолова с "Динамо" показали в стиле "Возвращения в Хогвартс"

Ранее в среду стало известно, что Смолов перешел из столичного клуба "Локомотив" в "Динамо".
Как рассказали в пресс-службе бело-голубых, накануне футболист успешно прошел медобследование. Контракт с ним был подписан по схеме "1,5+1". Уже в среду он должен отправиться в составе команды в Катар на "ВТБ тренировочный сбор". Смолову присвоили номер "40" – именно под ним он выступал до своего ухода из клуба.
"Как только узнал об интересе со стороны "Динамо" и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте. Где-то даже не до конца верил, что получится. <...> Сейчас испытываю очень интересные и классные ощущения. Ностальгия..." – поделился форвард впечатлениями от перехода.
Он отметил, что многому научился, играя за "Динамо", и следил за жизнью клуба с самого момента своего ухода. Он также выразил надежду, что сможет быть полезным команде и поможет ей добрать два очка, чтобы стать лидером чемпионата России.
Федор Смолов выступал за столичный "Динамо" с 2007 по 2015 год, несколько раз переходя на правах аренды в другие клубы. В 2015 году форвард покинул команду и до настоящего времени играл сначала за "Краснодар", а затем за "Локомотив".
Осенью прошлого года тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Смолова лучшим среди российских нападающих. По его словам, тот может придумать что-то от себя, чего никто не ожидает.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: