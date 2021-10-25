Игорь Черевченко покинул пост главного тренера ФК "Химки"

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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки". Об этом сообщил бывший министр спорта Подмосковья, депутат Государственной думы Роман Терюшков.

"Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК "Химки" и главным тренером Игорем Черевченко", – написал Тершков в своем телеграм-канале.

Игорь Черевченко был наставником "Химок" с конца сентября 2020 года. Под его руководством команда из Подмосковья показала свой лучший результат в чемпионате России – восьмое место Российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона.

В последнем матче под руководством Черевченко "Химки" уступили столичному "Динамо" со счетом 4:1 и опустились на 14-ю строчку в таблице РПЛ.