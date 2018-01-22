Роспотребнадзор откроет "горячую линию" по вопросам о ЧМ–2018

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Роспотребнадзор откроет "горячую линию" в связи с подготовкой и проведением в России чемпионата мира по футболу, сообщает "Вечерняя Москва". Заработает она 22 января.

Позвонить на всероссийскую "горячую линию" можно по номерам 8 (495) 785 37 41 и 8 (495) 687 36 60. Линия будет открыта в рабочие дни с 10:00 до 16:00, перерыв на обед – с 13:00 до 13:45.

Специалисты будут отвечать на вопросы, связанные с ценами на гостиницы, а также с незаконным использованием символики ЧМ–2018. Обращение можно будет направить также в адрес управления через форму "Прием обращений граждан" на сайте ведомства или же на почтовый адрес: Графский переулок, дом 4, строение 2.

Матчи ЧМ–2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Москва примет 12 из них, включая финал турнира и встречу открытия. Семь игр состоятся на Большой спортивной арене "Лужников". Откроют чемпионат сборные России и Саудовской Аравии. Стадион "Спартак" примет пять игр чемпионата.