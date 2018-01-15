Болельщики подали более трех миллионов заявок на билеты на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Болельщики подали более 3,1 миллиона заявок на приобретение билетов на чемпионат мира по футболу.
Большинство заявок поступает от жителей РФ, а также от фанатов из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, США и Китая. Всего иностранцы запросили 38 процентов всех билетов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заявки на покупку билетов принимают до 31 января. Речь идет о всех матчах, кроме открытия и финала. Также можно запросить пакет билетов на игры, которые состоятся на конкретном стадионе.
Если число заявок превысит количество доступных билетов, будет проведена жеребьевка. Результаты объявят до 12 марта. Шанс получить билет в этом случае не зависит от того, когда была подана заявка. Определенное количество билетов будет выделено для инвалидов, маломобильных фанатов и страдающих избыточным весом граждан.
Доставка билетов, приобретенных на первом и втором этапах продаж, будет осуществляться бесплатно.
Ранее стало известно, что FIFA может увеличить число дешевых билетов. Оргкомитет "Россия-2018" ведет переговоры по этому вопросу.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Москва примет 12 из них, включая финал турнира и встречу открытия. Семь игр состоятся на Большой спортивной арене "Лужников". Откроют чемпионат сборные России и Саудовской Аравии. Стадион "Спартак" примет пять игр чемпионата.
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