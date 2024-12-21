Фигурист Владислав Дикиджи стал чемпионом России в мужском одиночном катании

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Фигурист Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России в мужском одиночном катании. Соревнования прошли в Омске, сообщает ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ Дикиджи набрал 297,10 балла (96,28 + 200,82). На второе место встал Глеб Лутфуллин (283,02; 97,85 + 185,17). Третьим оказался Евгений Семененко (281,65; 90,93 + 190,72). Марк Кондратюк показал восьмой результат в произвольной программе и занял итоговое пятое место (274,07; 105,04 + 169,03).

Мужское одиночное катание стало последним видом соревновательной программы чемпионата России. В воскресенье, 22 декабря, состоятся показательные выступления.

Среди женщин чемпионкой стала Аделия Петросян, набрав 262,92 балла. Серебро смогла завоевать Дарья Садкова, которая получила 234,69 балла, замыкающей в тройке лучших стала Алина Горбачева. Ее выступление было оценено в 223,92 балла.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян и белорусов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Речь идет о соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. При этом российских фигуристов не допустят к участию в командном турнире.

