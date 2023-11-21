Трехкратный чемпион России по футболу Алан Дзагоев завершил карьеру

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российский полузащитник Алан Дзагоев принял решение о завершении футбольной карьеры, сообщает пресс-служба греческой "Ламии", за которую выступал футболист.

В клубе объявили о взаимном прекращении сотрудничества с Дзагоевым, поскольку полузащитник захотел оставить футбол из-за травм, полученных в последние годы.

33-летний Алан Дзагоев перешел в "Ламию" в сентябре 2023 года, проведя на поле 14 минут в двух матчах. С 2008 по 2022 год полузащитник выступал за московский ЦСКА.

В течение 14 лет полузащитник провел за ЦСКА 397 игр, в которых отметился 77 голами и 93 результативными пасами. Вместе с красно-синими Дзагоев трижды становился чемпионом России, четыре раза – обладателем Кубка России и трижды – Суперкубка России.