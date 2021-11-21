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Спорт

18:00

Команда России выиграла медальный зачет ЧМ по прыжкам на батуте

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская сборная выиграла медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте. Спортсмены взяли пять золотых медалей, одно серебро и три бронзы.

В последний день чемпионата, который проходил в Баку, Александр Лисицын стал первым в соревнованиях на акробатической дорожке, а Яна Лебедева третьей в личном первенстве на батуте.

Уточняется, что россияне также заняли первое место в командном миксте.

Вторыми в медальном зачете стали китайские батутисты: у них – 2 золотые и 2 серебряные медали. Третьими стали представители команды из Великобритании.

Ранее российская сборная уступила команде Хорватии в футбольном матче в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года. Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.

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