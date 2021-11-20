Россия примет женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия станет хозяйкой чемпионата Европы по гандболу среди женских команд 2026 года. Об этом говорится на сайте Европейской гандбольной федерации.
РФ единственная, кто подал заявку на проведение женского турнира. Выборы места проведения европейского первенства прошли на конгрессе EHF.
"Мы долго ждали этой возможности и много работали, чтобы заслужить честь проведения столь значимого события в нашей стране", – сказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
Чемпионат Европы по гандболу Российская Федерация будет принимать впервые. Он состоится с 3 по 20 декабря 2026 года.
Ранее женская сборная России по гандболу со счетом 35:21 одержала победу над командой Литвы в отборочном матче чемпионата Европы. Игра прошла в литовской Клайпеде. Эта победа стала второй подряд для российских гандболисток под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой.
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