Российские гандболистки обыграли команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы

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Женская сборная России по гандболу со счетом 35:21 одержала победу над командой Литвы в отборочном матче чемпионата Европы.
Игра прошла в литовской Клайпеде. Эта победа стала второй подряд для российских гандболисток под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой.
В следующем матче российская сборная сыграет в гостях с командой Польши 2 марта 2022 года.
В отборочном турнире, который завершится в апреле 2022 года, принимают участие 24 сборные. В финал чемпионата Европы по итогам двухкругового турнира попадут по две лучшие команды из каждой группы.
Чемпионат Европы примет Северная Македония, Словения и Черногория с 4 по 20 ноября 2022 года.
Ранее сообщалось, что Виталий Иванов покинул пост главного тренера мужской юношеской сборной России по гандболу в связи со скандалом из-за ставок игроков. В ФГР заявили, что поводом для увольнения специалиста стало выступление команды на юношеском чемпионате Европы (для игроков до 19 лет).
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