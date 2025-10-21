Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 21:27

Спорт

Футболист Сафонов может покинуть ПСЖ

Фото: ТАСС/Mohammad Javad Abjoushak

Голкипер "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, передает PSG Inside Actu.

По данным источника, российский футболист сомневается в своем будущем в ПСЖ. Рассматривает вариант аренды спортсмена в португальский или испанский клуб.

В июне ПСЖ разгромил итальянский "Интер" и финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории стал его победителем. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Позже Сафонов прилетел в Москву на сбор национальной команды и привез с собой Кубок Лиги чемпионов. Он заявил, что соскучился по родине и рад вернуться.

Футболист Матвей Сафонов погасил долг по алиментам

Читайте также


спорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика