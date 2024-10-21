Благотворительный забег в поддержку людей с инсультом пройдет в столице 26 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Благотворительный забег в поддержку людей, перенесших инсульт, пройдет на ВДНХ 26 октября. Об этом пресс-служба выставочного комплекса сообщила на сайте.

Забег состоится на берегах 3-го и 4-го Каменских прудов с 10:00 до 14:30. Кроме этого, 26 октября посетители смогут пройти бесплатную диагностику.

Присоединиться к забегу могут все желающие любого возраста и подготовки. Всего будут две дистанции – 1 и 5 километров. Каждый участник получит медаль, а также фотографии на память.

Для победителей в абсолютном зачете на каждой дистанции подготовлены дипломы. Также в этом году пробежать можно вместе с собакой – для этого будет организован отдельный забег, уточнили в пресс-службе.

Перед стартом каждой дистанции профессиональные спортсмены проведут разминку. На финише для москвичей подготовят теплые напитки и небольшой перекус. Для всех горожан, желающих поддержать бегунов, вход свободный.

Более того, граждане могут поучаствовать в онлайн-забеге в любой точке мира. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте фонда, сделать благотворительное пожертвование и рассказать о своем участии в соревновании в соцсетях, а также предложить друзьям поддержать сбор средств.

Ранее сообщалось, что на забеги Московского марафона в этом году зарегистрировались порядка 40 тысяч человек, установив тем самым рекорд. Среди участников были как граждане РФ, так и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Победителем Московского марафона стал марокканец Юннесс Беннар. Спортсмен, который был заявлен на забег как пейсмейкер, смог пробежать дистанцию 42,2 километра за 2 часа 11 минут 34 секунды.