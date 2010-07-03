РФС принял правильное решение по Кокорину – футбольный агент

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение по поводу сегодняшнего решения РФС. В ведомстве отказались заявлять Александра Кокорина за "Зенит" из-за окончания периода регистрации. Об этом сообщает издание "Sport24".
"Ни в коем случае нельзя было открывать этот ящик Пандоры. Кокорину в любом случае нужно пару месяцев на восстановление, как и Мамаеву. Его никто не лишает возможности тренироваться с командой, а играть сейчас он все равно бы не смог", – подчеркнул агент.
Эксперт отметил, что РФС стал подходить к решению вопросов стратегически. Он объяснил это тем, что в организации стали задумываться о "завтрашнем дне".
"Зачем на ровном месте идти против закона и существующих правил?", – резюмировал Селюк.
Ранее РФС подтвердил отказ "Зениту" в регистрации Кокорина. Там отметили, что спортсмен сможет быть заявлен в ближайший очередной регистрационный период.
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