"Реал" заплатит рекордную сумму за трансфер футболиста

Испанская футбольная команда "Реал" собирается купить нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе за рекордную сумму в 275 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию телеканала El Chiringuito TV.
Согласно поступившей информации, изначальная сумма трансфера 20-летнего форварда составит 225 миллионов евро, еще 50 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.
Уточняется, что представители мадридской команды уже договорились с Мбаппе по условиям личного контракта. По неподтвержденным данным, французский форвард будет получать в новой команде 35 миллионов евро в год. Еще 5 миллионов составят премиальные.
Нынешний трансферный рекорд принадлежит ПСЖ, который потратил на приобретение Неймара из испанской "Барселоны" 222 миллиона евро.
Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако", где сейчас играет россиянин Александр Головин. За парижский клуб француз провел 91 матч, в которых забил 62 гола и отдал 33 голевые передачи.
Ранее московский "Локомотив" обыграл немецкий "Байер" в матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:2.
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