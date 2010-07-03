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04:51

"Реал" заплатит рекордную сумму за трансфер футболиста

спорт

04:51

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Фото: Zuma/TASS/Panoramic

Испанская футбольная команда "Реал" собирается купить нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе за рекордную сумму в 275 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию телеканала El Chiringuito TV.

Согласно поступившей информации, изначальная сумма трансфера 20-летнего форварда составит 225 миллионов евро, еще 50 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.

Уточняется, что представители мадридской команды уже договорились с Мбаппе по условиям личного контракта. По неподтвержденным данным, французский форвард будет получать в новой команде 35 миллионов евро в год. Еще 5 миллионов составят премиальные.

Нынешний трансферный рекорд принадлежит ПСЖ, который потратил на приобретение Неймара из испанской "Барселоны" 222 миллиона евро.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако", где сейчас играет россиянин Александр Головин. За парижский клуб француз провел 91 матч, в которых забил 62 гола и отдал 33 голевые передачи.

Ранее московский "Локомотив" обыграл немецкий "Байер" в матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:2.

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