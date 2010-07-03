ФК "Локомотив" обыграл немецкий "Байер" в матче Лиги чемпионов

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Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча прошла сегодня в немецком Леверкузене. Итоговый счет матча - 1:2 в пользу "Локомотива". Голы за москвичей забили Гжегож Крыховяк на 16-ой и Дмитрий Баринов на 37-ой минутах. Пропущенный "Локомотивом" автогол на счету защитника москвичей Бенедикта Хеведеса.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Локомотив" проведет 1 октября – соперником москвичей станет мадридский "Атлетико". "Байер" во втором туре сыграет в гостях с туринским "Ювентусом", за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

Ранее "Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.