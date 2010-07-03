"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

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Во Франции завершился матч первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между местным "Лионом" и петербургским "Зенитом", команды разошлись миром – 1:1. Об этом пишет "Интерфакс".

Счет на 41-й минуте открыл нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Французы сравняли в начале второго тайма – на 51-й минуте пенальти реализовал полузащитник Мемфис Депай, в своей штрафной сфолил Магомед Оздоев.

Сейчас команды делят первое место в группе G, в их активе по одному баллу. В этом квартете также представлены португальская "Бенфика" и немецкий "РБ Лейпциг". Свой следующий матч в ЛЧ "Зенит" проведет 2 октября на домашнем стадионе против "Бенфики".