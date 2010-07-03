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20:59

Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

спорт

20:59

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Фото: TАСС/TATYANA ZENKOVICH/EPA

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку 21-летняя россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом, передает ТАСС.

Дина Аверина получила 23,500 балла, ее сестра-близнец Арина Аверина, занявшая второе место, – 23,050 балла, замкнула тройку израильтянка Линой Ашрам с результатом в 22,400 балла.

Таким образом, Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира. Серебро на мировых первенствах она брала дважды, еще один раз выигрывала бронзу и шесть раз становилась чемпионкой Европы. Арина Аверина выигрывала чемпионаты мира три раза, а чемпионаты Европы – семь.

Чемпионат мира в Баку завершится 22 сентября. Помимо медалей, там также разыгрываются путевки на летние Игры в Токио 2020 года.

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