"Крылья Советов" сообщили диагноз 17-летнего футболиста Пиняева

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Игроку футбольного клуба "Крылья Советов" (Самара) Сергею Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс, сообщили в пресс-службе клуба.

В консилиуме по состоянию футболиста приняли участие специалисты как из Самары, так и из Москвы.

"Врачи установили диагноз "левосторонний спонтанный пневмоторакс". Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время футболист проведет в клинике под наблюдением специалистов", – рассказали в команде.

Пневмоторакс – явление, при котором воздух скапливается в плевральной полости и приводит к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.

По информации "Крыльев Советов", сроки восстановления Пиняева будут определены позже.

Накануне СМИ сообщили о недомогании Пиняева во время тренировки. Изначально сообщалось, что игрока направили в реанимацию, однако в клубе опровергли данную информацию.