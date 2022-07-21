"Крылья Советов" сообщили диагноз 17-летнего футболиста Пиняева

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Игроку футбольного клуба "Крылья Советов" (Самара) Сергею Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс, сообщили в пресс-службе клуба.
В консилиуме по состоянию футболиста приняли участие специалисты как из Самары, так и из Москвы.
"Врачи установили диагноз "левосторонний спонтанный пневмоторакс". Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время футболист проведет в клинике под наблюдением специалистов", – рассказали в команде.
Пневмоторакс – явление, при котором воздух скапливается в плевральной полости и приводит к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.
По информации "Крыльев Советов", сроки восстановления Пиняева будут определены позже.
Накануне СМИ сообщили о недомогании Пиняева во время тренировки. Изначально сообщалось, что игрока направили в реанимацию, однако в клубе опровергли данную информацию.
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