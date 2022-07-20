Врач рассказал о состоянии футболиста Пиняева

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Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" не находится в реанимации, его положили на обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача команды Кюри Чачаева.

До этого СМИ писали, что Пиняеву стало плохо на тренировке, поэтому его доставили в реанимацию. Позже сообщалось, что спортсмену диагностировали пневмоторакс.

По словам Чачаева, состояние Пиняева хорошее. Он отметил, что футболиста положили на плановое обследование.

"Почему положили на обследование? Мы всегда проверяем людей, молодых особенно, завтра узнаем", – подчеркнул Чачаев.

17-летний Пиняев перешел в "Крылья Советов" в 2021 году. В прошлом сезоне он провел за команду 30 игр.

Ранее сообщалось, что скончался бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Козлов. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 29 лет. В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким Козлова. Причины его смерти не названы.

