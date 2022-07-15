Бывший футболист "Спартака" Александр Козлов умер в возрасте 29 лет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Скончался бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Козлов, сообщается в телеграм-канале ФК "Зоркий".

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 29 лет. В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким Козлова. Причины его смерти не названы.

Козлов играл за "Спартак" с 2010 по 2016 год. За команду он провел 28 матчей и забил один гол, став серебряным призером чемпионата России.

В разные годы футболист выступал за подмосковные "Химки", "Тосно" из Ленинградской области, воронежский "Факел", казахстанский "Окжетпес", "Тюмень" и армянский "Арарат".

