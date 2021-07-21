Летнюю Олимпиаду 2032 года примет австралийский Брисбен

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Австралийский город Брисбен станет столицей летних Олимпийских игр в 2032 году. Об этом сообщает RT.

Соответствующее решение на 138-й сессии принял Международный олимпийский комитет. Уточняется, что город впервые выбирался без заявочной кампании, других кандидатов на проведение соревнований не было.

Ранее в Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады – игры начались с матчей по софтболу. При этом официальное открытие турнира состоится только 23 июля. Согласно регламенту, ранний старт предусмотрен для ограниченного числа видов спорта.

Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийский игр в Токио Тосиро Муто не исключил вероятность отмены турнира. По его словам, это может произойти, если среди участников состязаний случится всплеск случаев инфицирования коронавирусом.

