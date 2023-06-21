Дуэльные соревнования на пистолетах пройдут в Москве 26 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дуэльные соревнования с участием мастеров и любителей состоятся в московском спортивно-стрелковом клубе "Выстрел" 26 июня.

В состязаниях по новому динамичному, азартному и непредсказуемому виду спорта примут участие самые меткие, мощные и скорые стрелки. Они покажут не только умение поражать цель быстро и точно, но и продемонстрируют мастерство и скорость перезарядки оружия. Все поединки будут проходить по правилам соревнования Международной конфедерации практической стрельбы.

"Дуэльные соревнования – это не только спорт, но и шоу. Зрители смогут наблюдать за острыми поединками, поддерживать своих любимцев и наслаждаться происходящим", – сказала ведущая и комментатор мероприятия, шахматистка Мария Фоминых.

Ее партером по репортажу станет мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России Андрей Лавриненко. Трансляция начнется в 21:00 на YouTube-канале клуба "Выстрел".

Ранее в Москве прошел Кубок гражданского строительства по мини-футболу. В каждой команде были по пять игроков плюс вратарь, игры длились два тайма по 10 минут. В турнире участвовали коллективы столичных строительных компаний.