Суд отклонил запрос IBA о приостановлении рекомендации о лишении организации признания

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил просьбу Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении исполнения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении организации признания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что апелляция от IBA была зарегистрирована судом 15 июня, вместе с жалобой также была подана срочная просьба от ассоциации, в которой требовалось приостановить исполнение рекомендаций до момента вынесения окончательного решения арбитражной панелью.

Ранее МОК порекомендовал не возвращать признание IBA, так как ассоциация не выполнила условия для восстановления членства, которые были установлены в конце 2021 года.

При этом комитет порекомендовал оставить бокс в программе Олимпийских игр, которые пройдут во Франции в 2024 году. 22 июня должна пройти внеплановая сессия, на которой представители МОК обсудят данный вопрос.

IBA назвала рекомендацию МОК отвратительной и потребовала отозвать ее.

Летом прошлого года МОК запретил Международной ассоциации бокса проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже.

Причиной для принятия данного решения стал управленческий кризис в IBU. Отмечалось, что он обострился после того, как CAS признал незаконным отстранение конкурентов нынешнего президента IBA Умара Кремлева от выборов главы ассоциации.



Международная федерация бокса разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях