Всероссийские соревнования по воздушной гимнастике пройдут в Москве

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Всероссийские соревнования по воздушной гимнастике "Чемпионат Федерации" пройдут в столичном универсальном спортивном зале "Активити Холл" 24 и 25 июня. Впервые этот вид спорта будет представлен как официально признанный в РФ.

Между собой посоревнуются 250 участников из более чем 20 регионов. Состязания станут итоговыми в спортивном сезоне-2022/2023 в трех дисциплинах: воздушные полотна, воздушное кольцо и стропы. Участников разделят на семь возрастных групп в категориях: соло, дуэты и команды от трех человек. Самым юным гимнастам на турнире – 6–7 лет, самым опытным – 30.

По словам организаторов, соревнования станут самыми представительными за десятилетнюю историю российских турниров по этому виду спорта. Торжественное открытие состоится 24 июня в 11:30, в церемонии примет участие шестикратная чемпионка мира по воздушной гимнастике, обладательница трех мировых рекордов Анжела Кулагина. Вход для зрителей свободный.

"На чемпионате назовут имена лучших из лучших спортсменов страны. Чтобы их определить, федерация провела шесть отборочных турниров в разных федеральных округах, в которых приняли участие около двух тысяч гимнастов. Соревнования прошли в Новосибирске, Ахтубинске, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и Москве", – сообщила вице-президент Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Татьяна Надейкина.

Она добавила, что серии подобных турниров нужны, не только чтобы определять сильнейших, но и для привлечения к занятиям воздушной гимнастикой по всей стране.

Ранее в столице состоялся Кубок гражданского строительства по мини-футболу. В командах были по пять игроков и вратарь, матчи длились два тайма по 10 минут. В турнире приняли участие коллективы московских строительных компаний.