"Локомотив" заключил новый контракт с главным тренером Марко Николичем

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Руководство столичного футбольного клуба "Локомотив" заключило новый трехлетний контракт с главным тренером Марко Николичем, сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

"Контракт заключен именно на три года. Мы очень рады. Сезон был непростым", – сказал он на встрече с болельщиками, которая транслировалась на YouTube.

Марко Николич возглавил "Локомотив" в мае 2020 года, сменив на этом посту легенду клуба Юрия Семина.

За год работы со столичной командой сербский специалист смог завоевать серебро и бронзу чемпионата России, а также выиграл Кубок России.