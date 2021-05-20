В РЖД опровергли, что компания предлагала передать "Локомотиву" стадион "Лужники"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
"РЖД Арена", на которой выступает столичный "Локомотив", устарела и требует проведения реконструкции, однако руководство РЖД не имеет планов по застройке территории стадиона жилыми домами и организации переезда команды в "Лужники", заявил глава компании Олег Белозеров. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен "Российских железных дорог" такого рода документов не выходило. При любом развитии ситуации мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки", – пояснил он.
Белозеров отметил, что домашний стадион "Локомотива" был построен в 2002 году и на тот момент являлся самым современным в стране, однако в настоящее время он нуждается в обновлении. По его словам, РЖД имеет ряд предписаний, под требование которых необходимо привести арену.
"Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причем в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься – обсуждаем", – сказал Белозеров.
До этого информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" опроверг Сергей Собянин.
Ранее в Сети появилась информация, что руководство РЖД обратилось в столичную мэрию с просьбой передать "Лужники" в долгосрочную аренду "Локомотиву". В свою очередь, РЖД якобы готовы передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перове и Свиблове. Сообщалось, что стадион собираются снести, чтобы построить новый район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.
Собянин опроверг сообщения о переезде "Локомотива" в "Лужники"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: