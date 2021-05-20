В РЖД опровергли, что компания предлагала передать "Локомотиву" стадион "Лужники"

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"РЖД Арена", на которой выступает столичный "Локомотив", устарела и требует проведения реконструкции, однако руководство РЖД не имеет планов по застройке территории стадиона жилыми домами и организации переезда команды в "Лужники", заявил глава компании Олег Белозеров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен "Российских железных дорог" такого рода документов не выходило. При любом развитии ситуации мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки", – пояснил он.

Белозеров отметил, что домашний стадион "Локомотива" был построен в 2002 году и на тот момент являлся самым современным в стране, однако в настоящее время он нуждается в обновлении. По его словам, РЖД имеет ряд предписаний, под требование которых необходимо привести арену.

"Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причем в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься – обсуждаем", – сказал Белозеров.

До этого информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" опроверг Сергей Собянин.

Ранее в Сети появилась информация, что руководство РЖД обратилось в столичную мэрию с просьбой передать "Лужники" в долгосрочную аренду "Локомотиву". В свою очередь, РЖД якобы готовы передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перове и Свиблове. Сообщалось, что стадион собираются снести, чтобы построить новый район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.