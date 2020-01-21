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Спорт

21 января, 07:50

Подсчитан заработок Макгрегора за секунду боя с Серроне

спорт финансы

Фото: AP/TASS/John Locher

Стало известно, сколько заработал экс-чемпион в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор за бой с американцем Дональдом Серроне. Об этом пишет "Чемпионат".

Так, по имеющейся информации, общий заработок ирландского спортсмена за бой составил порядка 78 миллионов долларов.

19 января Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. По подсчетам СМИ, ирландец заработал почти 2 миллиона долларов за каждую секунду боя.

Отмечается, что поединок проходил в Лас-Вегасе. Благодаря победе Макгрегор смог вернуться в титульную гонку.

При этом уточняется, что официальный гонорар Макгрегора составил 3 миллиона долларов. Остальную большую часть прибыли спортсмен получил благодаря продаже просмотров боя.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию". Позднее спортсмен изменил свое решение и вернулся в спорт.

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