Футболисты сломали нос арбитру на матче любительской лиги в Турции – СМИ

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В ходе матча любительских команд на юго-востоке Турции в провинции Ширнак футболисты сломали нос арбитру. Об этом сообщает Aykırı на странице в соцсети X.

На поле играли команды "Кумчатыспор" и "Чизре Диджлеспор". По информации издания, после матча между игроками наблюдалась напряженность.

После этого один из футболистов "Кумчатыспора" напал на судью и сломал ему нос. Публикацию об инциденте сопроводили фотографией пострадавшего арбитра.

До этого СМИ сообщали о попытке покончить с собой бывшего футболиста московского "Локомотива" Алексиса Бека Бека. Инцидент произошел во Франции, где футболист играл за команду "Ницца". Позже стало известно, что его удалось спасти от попытки уйти из жизни.

