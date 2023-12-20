20 декабря, 09:55Спорт
Футболисты сломали нос арбитру на матче любительской лиги в Турции – СМИ
Фото: 123RF/addictivestockcreatives
В ходе матча любительских команд на юго-востоке Турции в провинции Ширнак футболисты сломали нос арбитру. Об этом сообщает Aykırı на странице в соцсети X.
На поле играли команды "Кумчатыспор" и "Чизре Диджлеспор". По информации издания, после матча между игроками наблюдалась напряженность.
После этого один из футболистов "Кумчатыспора" напал на судью и сломал ему нос. Публикацию об инциденте сопроводили фотографией пострадавшего арбитра.
До этого СМИ сообщали о попытке покончить с собой бывшего футболиста московского "Локомотива" Алексиса Бека Бека. Инцидент произошел во Франции, где футболист играл за команду "Ницца". Позже стало известно, что его удалось спасти от попытки уйти из жизни.
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