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Москва 24

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Спорт

16:14

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве в 2020 году

спорт

Фото: Москва 24

В 2020 году Москва примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнование пройдет с 12 по 16 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию пляжного футбола (BSWW).

Клубный чемпионат мира уже проходил в столичном дворце Мегаспорт в 2019 году. Решающий поединок за титул победителя состоялся 3 марта. В финальном матче сошлись "Брага и "Катания". Португальцы обыграли итальянский клуб со счетом 7:6. "Брага" впервые в своей истории выиграла этот турнир.

Ранее Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Турнир проведут в Москве. Таким образом, РФ в первый раз примет мировое первенство по пляжному футболу. На проведение чемпионата также претендовали Чили и Сальвадор.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 1995 году. Сборная России является двукратным чемпионом мира – в 2011 и в 2013 годах.

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