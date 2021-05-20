Иностранцы смогут въехать в Россию на матчи "Евро-2020" без виз

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Иностранцы и лица без гражданства смогут приехать в Россию на "Евро-2020" без виз при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Информация об этом появилась на странице оргкомитета мероприятия в Facebook.
Приехать в РФ можно будет по паспорту болельщика. Чтобы упростить въезд иностранцев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал изменения в соответствующие документы.
Что касается членов официальных делегаций УЕФА, персонала, занимающегося подготовкой и проведением турнира, участников матчей, представителей СМИ и волонтеров, для них будет действовать упрощенный порядок оформления виз.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя во время чемпионата Европы. Запрет касается напитков в стеклянных бутылках в 70 магазинах вблизи стадиона на Крестовском острове и фан-зон. Ограничения будут действовать с 11 июня по 11 июля.
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