Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на соревнования

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

Как подчеркнули в UIPM, они поддерживают возвращение "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами России и Белоруссии.

"Мы твердо убеждены в том, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами", – говорится в сообщении.

Союз будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов. Работа будет вестись в консультации с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.

