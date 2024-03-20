"Трактор" обыграл "Динамо" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Челябинский "Трактор" обыграл столичное "Динамо" с результатом 3:2 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команды встретились в Челябинске, сообщает ТАСС.

Из "Трактора" шайбы забросили Антон Бурдасов (23-я минута), Семен Дер-Аргунчинцев (26-я минута) и Михаил Котляревский (46-я минута). Из хоккеистов "Динамо" отличились Джордан Уил (16-я минута) и Артем Ильенко (32-я минута).

Отмечается, что счет в серии из четырех побед стал 3:0 в пользу "Трактора". Четвертый матч пройдет снова в Челябинске 22 марта этого года.

Ранее сообщалось, что ярославский "Локомотив" разгромил "Авангард" во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 7:0. Шайбы в ворота противника забросили Максим Березкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин.

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