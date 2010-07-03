Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:04

Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтов

спорт

09:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: twitter.com

Жвачка легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона продана с молотка. Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".

Речь идет о жевательной резинке, которую сэр Алекс Фергюсон жевал во время последнего матча в должности главного тренера "красных дьяволов". Встреча между "Манчестером" и "Вест Бромвич Альбион" состоялась 19 мая 2013 года и завершилась со счетом 5:5.

Средства, вырученные от продажи, пойдут в благотворительный фонд манкунианского клуба.

Алекс Фергюсон возглавил "Манчестер Юнайтед" в 1986 году. Под его руководством "красные дьяволы" стали 13-кратными чемпионами Англии, пятикратным обладателями Кубка Англии, десятикратными обладателями Суперкубка страны и четырехкратными обладателями Кубка Футбольной лиги.

Кроме того, клуб становился двукратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка UEFA.

Читайте также

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика