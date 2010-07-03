Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтов

Жвачка легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона продана с молотка. Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".

Речь идет о жевательной резинке, которую сэр Алекс Фергюсон жевал во время последнего матча в должности главного тренера "красных дьяволов". Встреча между "Манчестером" и "Вест Бромвич Альбион" состоялась 19 мая 2013 года и завершилась со счетом 5:5.

Средства, вырученные от продажи, пойдут в благотворительный фонд манкунианского клуба.

Алекс Фергюсон возглавил "Манчестер Юнайтед" в 1986 году. Под его руководством "красные дьяволы" стали 13-кратными чемпионами Англии, пятикратным обладателями Кубка Англии, десятикратными обладателями Суперкубка страны и четырехкратными обладателями Кубка Футбольной лиги.

Кроме того, клуб становился двукратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка UEFA.

