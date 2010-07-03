Дэвид Бекхэм признался в использовании телефона за рулем

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Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм признал вину в том, что использовал мобильный телефон за рулем автомобиля, сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию Лондона.

Теперь спортсмену грозит штраф, а также начисление шести штрафных баллов из 12 возможных – при повторном подобном нарушении его водительские права аннулируют. Восстановить их можно будет только через три года. Слушания назначены на 19 марта.

Инцидент произошел 21 ноября 2018 года, когда один из членов общественности увидел, как Бекхэм, находясь за рулем автомобиля в центре британской столицы, разговаривал по мобильному телефону, а это строго запрещено. После было начато судебное разбирательство.

В сентябре прошлого года Бекхэм избежал наказания за превышение скорости Лондоне. Он превысил скорость на 19 миль в час. Спустя полгода его вызвали в суд. Однако он пропустил первое заседание. Позднее футболист решил оспорить обвинения.