Официальная платформа перепродажи билетов на Евро-2020 заработает 26 февраля

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Официальная платформа для перепродажи билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года начнет свою работу 26 февраля. Об этом информирует сайт UEFA.

Сообщается, что при успешной реализации билета при помощи данной платформы первоначальный покупатель сможет вернуть заплаченные им деньги обратно.

По последней информации, всего от болельщиков поступило порядка 28,3 миллиона заявок на билеты на матчи Евро-2020. Это является рекордным спросом для чемпионатов Европы по футболу.

Матчи Евро-2020 состоятся с 12 июня по 12 июля. Впервые игры финальной части соревнования пройдут в 12 городах 11 государств. В частности, 4 матча запланированы в Санкт-Петербурге.

В рамках финального турнира Евро-2020, сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге и Данией в Копенгагене.