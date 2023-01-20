Елена Чайковская назначена главным тренером сборной РФ по фигурному катанию

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Министерство спорта РФ утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера российской сборной по фигурному катанию. Об этом тренер сообщила ТАСС.

Она отметила, что для нее эта позиция не новая. Чайковская назначена на данную должность уже в третий раз.

До нее главным тренером сборной был президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. В ноябре 2022 года он умер на 77-м году жизни в результате инфаркта.

Под руководством Чайковской в 1976 году Горшков и его партнерша Людмила Пахомова стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Самым успешным под ее руководством стало выступлением сборной РФ на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере, тогда российским фигуристам удалось завоевать 5 медалей.

Чайковская родилась в Москве 30 декабря 1939 года. Окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа. В конце 1980-х – начале 1990-х годов тренер работала над постановкой спектаклей профессиональных трупп фигуристов на льду.

Она удостоена званий заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера России, заслуженного деятеля искусств России. Является мастером спорта СССР и председателем тренерского совета ФФККР.

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