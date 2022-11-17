Причиной смерти президента ФФККР Горшкова стал инфаркт – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался в результате острого инфаркта миокарда. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что вечером 16 ноября Горшкову стало плохо, приехавшие на вызов врачи поставили диагноз, а затем отвезли его в больницу. Там главу ФФККР поместили в реанимацию, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Александр Горшков умер в возрасте 77 лет. За свою спортивную карьеру он стал шестикратным чемпионом мира и Европы. В 2001 году вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России, а в 2010 году возглавил ФФККР.

После смерти Горшкова временно исполнять обязанности президента Федерации будет действующий гендиректор организации Александр Коган.



Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!