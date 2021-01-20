УЕФА объявил символическую сборную 2020 года

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Союз европейских футбольных ассоциаций объявил итоговый состав символической сборной из лучших футболистов 2020 года, сообщает "Газета.ру".

По версии УЕФА, вратарем стал Мануэль Нойер из ФК "Бавария". Защитниками стали Серхио Рамос из "Реала", Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля", а также игроки "Баварии" Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис.

Полузащитниками назначены Тьяго Алькантара из ФК "Ливерпуль" и Кевин Де Брейне, представляющий "Манчестер Сити".

Нападающими символической сборной объявлены Криштиану Роналду из "Ювентуса", Лионель Месси, представляющий "Барселону", Неймар из "Пари Сен-Жермен" и Роберт Левандовски из "Баварии".

Ранее сообщалось, что Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой УЕФА также отложены до дальнейших уведомлений.