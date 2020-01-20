Глава UFC рассказал, сколько заработал Нурмагомедов

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработал более 50 миллионов долларов. Об этом рассказал президент UFC Дана Уайт.

"Все говорят о том, насколько богат Конор Макгрегор. Нурмагомедов богат. У него есть такие же деньги. Я имею в виду более 50 миллионов долларов", – приводит слова Уайта "Газета.ру".

18 апреля россиянин проведет поединок против представителя США Тони Фергюсона на турнире UFC 249, который пройдет в Нью-Йорке.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор ранее назвал злоупотребление алкоголем причиной своего поражения от обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Поединок, прошедший в октябре 2018 года, завершился победой россиянина в четвертом раунде.

Нынешний рекорд Нурмагомедова – 28 побед в 28 боях. Спортсмен стал двукратным чемпионом UFC. По мнению российского бойца Марата Балаева, Хабиб закончит карьеру "через пару боев", если сам того захочет.

